Leipzig. Drei Unbekannte, eine Frau und zwei Männer, haben in der Nacht zu Freitag gegen 0.30 Uhr einen 18- und einen 20-Jährigen im Leipziger Stadtteil Grünau überfallen. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden jungen Männer auf einer Fußgängerbrücke in Richtung Allee-Center unterwegs. Am Ende der Brücke wurden sie von der Gruppe angegriffen.

Einer der Männer fasste den 18-Jährigen am Hals und fragte ihn nach seinem Handy. Er gab es heraus und wurde von dem Angreifer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als der 20-Jährige seinem Freund zu Hilfe kommen wollte, wurde er von dem zweiten Mann durch einen Tritt gegen das Knie daran gehindert. Anschließend flüchteten die beiden Täter zusammen mit der Frau in Richtung Grünauer Welle. Die Opfer des Überfalls wurden leicht verletzt. Der Stehlschaden liegt bei etwa 80 Euro.

Von den Dreien liegt folgende Beschreibung vor: Der erste Mann ist zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß und hat zotteliges braun-schwarzes Haar. Er trug ein Basecap verkehrt herum und eine zurückgeschobene Sonnenbrille. Der zweite Täter ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, hat eine markante Nase mit einem Huckel und kurzes stoppeliges blondes Haar. Er trug eine dunkle Jacke und eine blaue Jeans. Die Frau ist zwischen 1,55 und 1,60 Meter groß, hat eine kräftige Gestalt sowie glattes schulterlanges braunes Haar. Sie hatte weiße Kopfhörer dabei. Zeugen werden gebeten sich bei der Leipziger Kriminalpolizei unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

