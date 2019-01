Leipzig

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Demmeringstraße eine 35-jährige Frau überfallen und einen Stoffbeutel entwendet. Nach Polizeiangaben kam die Frau von einem Termin bei einem Kreditinstitut und befand sich auf dem Weg zu ihrem Auto. Kurz bevor sie dieses erreichte, spürte sie allerdings einen Ruck an ihrer Tasche. Wenig später hielt der Unbekannte seine Beute in der Hand und floh auf der Demmeringstraße stadtauswärts. Die Geschädigte informierte sofort die Polizei.

Nach Aussage des Opfers handelte es sich beim Täter um einen Mann, der zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen ist. Er trug eine blaue Jeans und ein dunkles Kapuzenshirt. Wie die 35-Jährige mitteilte, erbeutete der Täter neben der Stofftasche auch zwei Umschläge mit einem niedrigen vierstelligen Geldbetrag, zwei Geburtsurkunden und ein Sparbuch.

Wer Hinweise zum Täter geben kann, meldet sich bei der Kriminalpolizei Leipzig unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66.

Von fbu