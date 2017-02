Leipzig . Raub in der Eisenbahnstraße: Ein 28-Jähriger Delitzscher überquerte am Montagmittag mit seinem dreijährigen Sohn die Hermann-Liebmann-Straße, als ihn ein Unbekannter von hinten an der Schulter packte. Als sich der Mann umdrehte, drückte ihm der Fremde nach Angaben der Polizei ein Messer in die Körperseite. Er befahl ihm, sich nicht zu rühren. Daraufhin traten zwei weitere Männer an die Gruppe heran und entnahmen dem Mann die Geldbörse aus der Hosentasche. Anschließend flüchteten die Räuber Richtung Rabet. Der 28-Jährige informierte die Polizei und erstattete Anzeige; die Leipziger Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes.

Der Polizei zufolge ähneln sich die Täter vom Alter, der Größe und der Statur her: Sie sind jeweils zwischen 1,80 und 1,84 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahren alt. Zum Tatzeitpunkt trugen sie Drei-Tage-Bärte und hatten Kapuzen auf. Der Täter mit dem Messer trug eine schwarze Jacke, die Jacken der anderen waren beige und blau.

lis