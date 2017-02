Leipzig. Ein 28-Jähriger hat am Sonntagabend ein Backgeschäft in Leipzig-Möckern überfallen. Wie die Polizei mitteilte, griff er kurz vor Ladenschluss die 31-jährige Verkäuferin von hinten an. Er schlug die Frau zu Boden und trat und schlug immer wieder auf sie ein. Dabei verlangte er den Zahlencode für den Tresor, den sie schließlich herausgab.

Während der Räuber zum Tresor ging, konnte die Verkäuferin in das Bistro nebenan flüchten und von dort Polizei und Rettungsdienst verständigen. Sie blutete stark und hatte Schwellungen im Gesicht. Der Täter versuchte unterdessen, an die Tageseinnahmen im Tresor zu gelangen. Er scheiterte allerdings an der Eingabe des Zahlencodes und flüchtete ohne Beute.

Die Verkäuferin konnte den eingetroffenen Polizisten den Räuber sehr genau beschreiben. Nicht zuletzt deswegen, weil der 28-Jährige schon öfter im Geschäft Kunde gewesen war. So konnten die Beamten den Mann kurze Zeit später nicht weit vom Tatort entfernt festnehmen. Am Montag wurde Haftbefehl wegen schwerer räuberischer Erpressung gegen ihn erlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

