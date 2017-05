Leipzig. Während des Karli-Bebens hatte eine große Männergruppe drei Jugendliche ausgeraubt, nun startet die Polizei in dem Fall einen Zeugenaufruf. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, sollen sich am Abend des 22. April gegen 23.30 Uhr rund 30 Männer im Parkgelände hinter dem Kant-Gymnasium in der Scharnhorststraße aufgehalten haben. Dort sollen sie erst als große Gruppe erschienen und sich dann in kleinere Gruppen aufgeteilt haben. Dort sollen sie dann die drei Jugendlichen und laut Polizei auch noch weitere Opfer angegriffen haben. In einer Mitteilung von Ende April hatten die Beamten zunächst von 20 Personen gesprochen.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer kann Hinweise zu der Personengruppe geben?

Wer ist noch Geschädigter zu einem dieser Angriffe? Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo, Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 zu melden.

