Leipzig

Am Samstagabend ist es laut Polizei zu zwei Angriffen auf Jugendliche nahe der Höfe am Brühl im Leipziger Zentrum gekommen. Als ein 16-Jähriger mit zwei Freunden in der Einkaufspassage saß, kamen zunächst mehrere andere Jugendliche dazu und fingen offenbar Streit an. Der 16-Jährige und seine Freunde wurden daraufhin aufgefordert die Passagen zu verlassen, dem sie nachkamen, um Streit zu vermeiden.

Draußen trennten sich die drei, um den Heimweg anzutreten, sodass der 16-Jährige allein auf dem Weg zur Haltestelle war. Als er plötzlich festgehalten wurde, erkannte er die Jugendlichen aus den Passagen, die inzwischen zu acht unterwegs waren und nun Geld forderten. Nachdem der 16-Jährige eine kleine Bargeldsumme an die Täter überreichte, schlugen und traten sie auf den Jungen ein, sodass er leicht verletzt wurde.

Zweiter Angriff mit ähnlichem Schema

Einen der Tatverdächtigen beschrieb das Opfer als etwa 17 Jahre alt und dünn mit sportlicher Gestalt. Er soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein, schwarzlockige Haare getragen, Deutsch mit arabischem Akzent gesprochen haben und von südländischem Typ gewesen sein. Er hatte eine rote Stoffjacke an, die im Brustbereich schwarz mit einer Zahl oder Zeichen versehen war. Dazu trug er wahrscheinlich eine schwarze Jogginghose.

Nahe der gleichen Einkaufspassage soll es etwa eine halbe Stunde zuvor zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein. Ein 14-Jähriger wurde dort von mehreren Jugendlichen ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Grund sei Blickkontakt gewesen, der die Täter provoziert habe, sodass sie auf den Jungen losgingen.

Ob es sich bei den Angreifern, um die gleiche Personengruppe handelt, muss nun geprüft werden. Die Leipziger Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Zeugen sollen sich in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 bei den Beamten melden.

Von LCL