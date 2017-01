Leipzig. 21 Übergriffe zwischen 10. September 2015 und 8. Juli 2016 listete die Anklage zunächst auf. Dabei soll Enrico S. im gesamten Stadtgebiet Frauen nachgestellt haben. Tatorte waren demnach in Möckern, Reudnitz-Thonberg, Grünau, Volkmarsdorf, Gohlis, Lindenau und in der Südvorstadt, aber auch in Markkleeberg. Abgesehen hatte es der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft auf Frauen, die nachts mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fuhren. So soll er ihnen offenbar mit Fahrrad oder Auto gefolgt sein, wenn sie in Straßenbahn oder Nightliner einstiegen.

An der Zielhaltestelle sei er seinen Opfern hinterhergegangen, bis diese ihre Haustür erreichten. Dann habe Enrico S. angegriffen, und zwar laut Anklage nach einem sich kaum verändernden Modus Operandi: Von hinten hielt er den Frauen den Mund zu, umklammerte und begrapschte sie. Als die Opfer schrien, ließ er von ihnen ab und floh vom Tatort. In einigen Fällen soll es auch brutaler zugegangen sein. Die Staatsanwaltschaft nannte gestern Übergriffe, bei denen die Frauen geschlagen, zu Boden gestoßen und verletzt wurden. Enrico S. sei es vor allem darum gegangen, sie in Angst und Schrecken zu versetzen, um das Gefühl der Macht über sie zu haben.

In einem Fall soll der Mann nicht einmal vor einer Vergewaltigung zurückgeschreckt haben. Es war am 23. Juli 2016 gegen 4 Uhr, als er einer Frau bis nach Gohlis in die Eisenacher Straße folgte. Nach den Schilderungen der Anklagebehörde brach über die ahnungslose Leipzigerin ein regelrechtes Martyrium herein: Der Fremde packte sie von hinten, als sie gerade die Haustür aufgeschlossen hatte. Er drängte sie, in den Keller zu gehen. Aus Furcht vor körperlichen Übergriffen tat sie das. Im Kellergang fiel er über sie her, berührte sie grob an der Brust, küsste sie. Die Frau war laut Staatsanwaltschaft in Todesangst, ließ es über sich ergehen. Erst musste sie ihn oral befriedigen, so die Staatsanwaltschaft, dann verband er ihr die Augen und vergewaltigte sie.

Einen Tag später kam Enrico S. in Untersuchungshaft. Im Prozess wird ihm neben den Fällen der Nötigung und der Vergewaltigung auch der Besitz von Dateien mit Kinderpornos sowie Beleidigung vorgeworfen. Hinzu kommt: Der Angeklagte, der eine Ausbildung zum Finanzberater absolviert hat, ist einschlägig vorbestraft. Wie berichtet, soll er im Ermittlungsverfahren die Vergewaltigung bestritten haben, der Sex habe einvernehmlich stattgefunden. Zu den anderen Tatvorwürfen äußerte er sich nicht.

Die 8. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Rüdiger Harr regte zum Prozessauftakt ein Rechtsgespräch aller Verfahrenbeteiligten hinter verschlossenen Türen an. Es gehe auch darum, den Opfern ausgiebige Vernehmungen vor Gericht zu ersparen. Einige der angeklagten Fälle von Nötigung ließ das Gericht auch gar nicht zur Hauptverhandlung zu: Weil der Mann da vermummt gewesen ist, sei ein hinreichender Tatverdacht nicht gegeben.

Von Frank Döring