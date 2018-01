Übersehen: Mehrere Radfahrer stürzen über Autotüren

Leipzig. Zwei Radfahrern wurde die Tür eines Autos zum Verhängnis: Als die Autofahrer aus ihren jeweiligen Wagen ausstiegen, übersahen sie die herannahenden Radfahrer und schlugen ihnen die Tür entgegen.

Laut Polizei stürzte dabei ein 51-jähriger Radfahrer in der Arthur-Hoffman-Straße in der Leipziger Südvorstadt so schwer, dass er wegen Verdachts auf Verletzungen an der Halswirbelsäule ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein weiterer 47-Jähriger blieb bei seinem Sturz in der Endersstraße in Leipzig-Lindenau zwar unverletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von 2.200 Euro ab Auto und Fahrrad. Nach Angaben der Polizei war er ohne Licht gefahren.

vm