Leipzig

Nach dem Raubüberfall auf einen 15-Jährigen in Leipzig-Grünau hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Ermittler nahmen einen 19-Jährigen in Schönau fest, teilten die Beamten am Freitag mit. Ein Richter erließ einen Haftbefehl wegen schwerer räuberischer Erpressung, der Verdächtige wurde ins Gefängnis gebracht.

Zuvor hatten Aufnahmen einer Überwachungskamera den 19-Jährigen überführt. Er soll aus einer Gruppe heraus einem 15-Jährigen mit Gewalt gedroht und erpresst haben. Der Jugendliche musste bei dem Vorfall am Mittwoch seine Hose, Schuhe und den Pullover ausziehen.

Als die Polizei die Wohnung des Beschuldigten durchsuchte, fanden sie den Angaben zufolge einen waffenähnlichen Gegenstand und Drogenzubehör.

jhz