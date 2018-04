Leipzig

Zwei 26 und 34 Jahre alte Männer sind in der Angerstraße in Leipzig-Lindenau gegen fünf Uhr am frühen Sonntagmorgen ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei wurden sie zunächst von drei unbekannten Männern nach Zigaretten gefragt.

Nachdem die Geschädigten angaben, keine bei sich zu haben, wurden sie von den drei Tätern umringt und umarmt. Die Beiden versuchten, aus dem Griff zu entkommen. Trotzdem wurde dem 26-Jährigen sein Mobiltelefon aus der Bekleidung gezogen. Sein Portmonee wurde dem jungen Mann wenig später entrissen. Die unbekannten Angreifer konnten mit den Gegenständen flüchten.

Nach Angaben der beiden Männer sind die Täter zwischen 20 und 25 Jahre alt, „arabischen Typs“, sehr schlank und sprechen nur gebrochenes Deutsch. Alle seien mit Trainingsanzügen bekleidet gewesen, zwei hätten Gürteltaschen getragen, einer einen Bart gehabt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

hgw.