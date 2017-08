Leipzig. Eine Radfahrerin ist in Leipzig über eine Autotür gefallen und hat sich dabei verletzt. Am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr öffnete eine Frau die Fahrertür ihres Autos, welches sie gerade am Deutschen Platz geparkt hatte. Laut Polizei übersah sie dabei eine Radfahrerin, die in Richtung Straße des 18. Oktobers unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß. Die 37-jährige Radfahrerin verletzte sich und musste anschließend ambulant behandelt werden.

dei