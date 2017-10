Unbekannte Diebin stiehlt EC-Karte und hebt am Lindenauer Markt 1000 Euro ab

Leipzig. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Fahndung nach einer Frau, die im August vor einem Jahr einem 84-Jährigen in einem Supermarkt an der Rödelstraße das Portmonee geklaut hat. Die schlanke Täterin mit zum Zopf zusammengebundenen Haaren hatte ihrem Opfer offenbar in die Sporttasche gegriffen. Dann begab sie sich zum Lindenauer Markt und hob dort am an einem Geldautomaten 1000 Euro ab. Als der Mann den Diebstahl bemerkte und die Karte sperren ließ, war es bereits zu spät.

Der Polizei liegen Videoaufnahmen vom Geldautomaten am Lindenauer Markt vor. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit darf das Foto zunächst nur in den Printmedien veröffentlicht werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich auf dem Revier in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

chg