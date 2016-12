Leipzig. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch im Leipziger Süden die Scheiben eines Mercedes-Kombis eingeschlagen. Das bestätigte die Polizei gegenüber LVZ.de. Mehrere Seitenfenster und die Heckscheibe gingen zu Bruch. Der silberfarbene Wagen mit einem roten Aufkleber „Genug GEZahlt“ stand vor dem Haus der Demokratie in der Bernhard-Göring-Straße in Leipzig-Connewitz.

Aus einer Pressemitteilung der rechtspopulistischen AfD geht hervor, dass es sich um den Wagen des Kreisvorsitzenden Siegbert Droese handelt.

Bereits im September 2016 brannte im Leipziger Musikviertel der Wagen der AfD-Bundesvorsitzenden Frauke Petry aus. Da die Behörden in diesem Fall einen politischen Hintergrund nicht ausschließen konnten, wurde der Staatsschutz eingeschaltet. Ob es sich bei der Beschädigung an Droeses Wagen um einen Einbruch handelte, oder ob es einen anderen Hintergrund gibt, dazu liegen noch keine Informationen vor.

