Leipzig

Am Montagabend ist die Bundespolizei zu einem Einsatz im Leipziger Westen ausgerückt. Wie Sprecher Jens Damrau gegenüber LVZ.de sagte, wurde ein Güterzug bei der Einfahrt in den Bahnhof Plagwitz beschossen. Eine Scheibe an der Lok ging zu Bruch, verletzt wurde aber niemand. Gegen 19.30 Uhr hatte der Lokführer einen Notruf abgesetzt.

Die Bundespolizei war mit mehreren Fahrzeugen und einem Hubschrauber im Einsatz. Verdächtige Personen konnten trotz der intensiven Suche nicht festgestellt werden. Unklar ist laut Damrau bisher noch, womit der Zug beschossen wurde. Es habe sich allerdings um keine schwere Waffe gehandelt, sondern vermutlich um ein leichtes Gerät, mit dem etwa ein Stein verschossen werden kann.

Unterstützt wurde die Bundespolizei am Abend auch von Kräften der Landespolizei. Die Ermittlungen in dem Fall laufen noch.

luc