Leipzig

Trickbetrüger haben am Donnerstag Geld aus einer Wohnung in der Max-Ligner-Straße in Leipzig-Schönefeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, kam die 90-jährige Bewohnerin gegen 11.30 Uhr vom Einkaufen. An der Haustür bot ihr eine unbekannte Frau an, die Taschen hoch zu tragen.

Plötzlich waren es zwei

Oben angekommen betrat die unbekannte Helferin die Wohnung und erklärte, dass sie eigentlich Medikamente an eine andere Hausbewohnerin ausliefern wolle, die jedoch derzeit nicht anzutreffen sei. Die 90-Jährige erklärte sich bereit zu helfen, wenn die Unbekannte der angeblichen Empfängerin eine Nachricht in den Briefkasten werfen würde.

Als die ältere Frau der vermeintlichen Lieferanten bei der Mitteilung helfen wollte, bemerkte sie, dass noch eine weitere Unbekannte in der Wohnung war. Das wurde der 90-jährigen Bewohnerin zu viel und sie schickte die beiden Frauen aus ihrer Wohnung.

Diebstahl erst hinterher bemerkt

Direkt nachdem die beiden gegangen waren, schaute die 90-Jährige nach ihren Wertgegenständen. Sie stellte fest, dass eine Kassette mit einer Testamentsabschrift, dem Sparbuch, Eintrittskarten und einem wertvollen Ring, der ihr vererbt wurde, fehlte.

Der Polizei beschreibt die Bestohlene die vermeintliche Medikamentenlieferantin als 1,55 Meter große Frau von 30 bis 40 Jahren. Sie sprach in gebrochenem Deutsch. Ihre Haare waren schulterlang, glatt und schwarz. Zum Zeitpunkt der Tat trug sie eine silberfarbene Jacke.

Die zweite Frau war größer. Die 90-jährige schätzt sie aber auf ein ähnliches Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Ihre Haare sind ebenfalls dunkel. Während des Diebstahls trug sie dunkle Kleidung.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Frauen in der Max-Ligner-Straße gesehen haben. Hinweise nehmen die Ermittler in der Essener Straße 1 oder telefonisch unter (0341) 59 35 0 entgegen.

thiko