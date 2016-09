Leipzig. Unbekannte haben den Zaun einer Schafsweide an der Westseite des Cospudener Sees beschädigt und die Tiere dann von der Weide getrieben. Die Täter traten fünf Zaunfelder um, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch zwischen 20.30 und 8 Uhr. Nur mit viel Mühe und Zeitaufwand konnten die Tiere am Morgen wieder eingefangen werden. Am Zaun entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Aktion beobachtet haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222 oder telefonisch unter (0341) 94 60 0 zu melden.

