Leipzig

Zwei Unbekannte haben am Montag eine Hauseigentümerin in Leipzig bestohlen und einen dort arbeitenden Handwerker bedroht. Laut Polizei war die Frau nicht zu Hause. Der Handwerker arbeitete ab 8 Uhr an dem Dach der Garage, musste aber für zwei Stunden das Grundstück verlassen. Als er gegen 12.40 Uhr zurückkam, bemerkte er Einbruchsspuren an einem Fenster und eine Person im Haus. Er rief die Polizei. Einer der Einbrecher sprang aus dem Fenster. Mit einem Schraubendreher in der Hand ging er drohend auf den Handwerker zu und sagte etwas in einer fremden, vermutlich slawischen Sprache.

Der Unbekannte rief etwas in Richtung des Fensters, aus dem ein Komplize kletterte. Beide flüchteten durch das Gartentor und über ein Nachbargrundstück. Wenig später erschienen die Geschädigte und die Polizei. Es stellte sich heraus, dass die Einbrecher Schränke durchwühlt und Schmuckstücke gestohlen hatten. Die Höhe des Stehlschadens ist noch unbekannt, der Sachschaden liegt bei etwa 900 Euro.

Nach Angaben des Handwerkers haben beide Täter ein „osteuropäisches Erscheinungsbild“. Der Mann mit dem Schraubendreher ist zwischen 40 und 45 Jahren alt, 1,75 Meter groß, sehr kräftig gebaut, hat eine Glatze und trug ein graues T-Shirt. Sein Komplize ist zwischen 30 und 40 Jahren alt, 1,85 Meter groß, schlank und hat eine dunkle, kurze Haare und ein Kinnbart. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

