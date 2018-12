Leipzig

Einbrecher kennen weder Feiertage noch machen sie vor heiligen Hallen halt. Nun kam beides zusammen: Ausgerechnet in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag wurde eine Kirche in Leipzig-Grünau Ziel von Kriminellen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt und waren so in das Gebäude in der Alten Salzstraße eingedrungen.

Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu zwei Büros und versuchten dort, einen Tresor aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Es wurde stattdessen eine Tasche mit Geschenken im Wert einer dreistelligen Summe entwendet. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

von CN