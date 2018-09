Leipzig

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag aus einem privaten Kunstmuseum in Leipzig zwei Geldkassetten gestohlen. Ein Mitarbeiter des Museums in der Saalfelder Straße arbeitete in der Nacht vor Ort, wie die Polizei bekannt gab. Gegen ein Uhr hörte der Mann von einer Außentür aus Geräusche. Er ging dem auf die Spur und sah draußen eine Person, die sich wieder entfernte. Daraufhin ging der Mitarbeiter zurück an die Arbeit.

Etwa eine Stunde später bemerkte er fremde Personen in der Galerie. Er versteckte sich und rief die Polizei. Gemeinsam mit den Beamten durchsuchte er die Räumlichkeiten. Dabei wurde festgestellt, dass zwei Geldkassetten gestohlen wurden. Die Schadenshöhe des Diebstahls ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

ThTh