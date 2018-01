Unbekannte brechen in Markleeberger Villa bei Leipzig ein – 25.000 Euro Schaden

Leipzig/Markleeberg. Während ein Markleeberger Ehepaar auf Kurzurlaub war, sind Unbekannte in ihre Villa eingedrungen und haben unter anderem Diamanten gestohlen. Laut Polizei bemerkte das Paar den Einbruch am Mittwoch. Die Diebe hebelten drei Türen auf und durchsuchten die Räume. Sie stahlen unter anderem Schmuck wie Gold- und Perlenketten sowie Diamanten.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht genau beziffert, geschätzt werden aber weit über 25.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl. Sie bittet zudem um Hinweise. Wer in den vergangenen Tagen etwas bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter der Telefonummer (0341) 96 64 66 66 zu melden.

ThTh