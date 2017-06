Leipzig. Unbekannte haben am Mittwochabend eine S-Bahn in Richtung Leipzig-Connewitz – nach Angaben der Bundespolizei in Leipzig – beschossen. Zwischen dem Bahnhof Gaschwitz und dem Bahnhof Connewitz (Strecke Markkleeberg – Dessau) kam es zu dem Angriff mit den unbekannten Gegenständen. Dabei rissen zwei Scheiben in dem unbesetzten Wagen; eine weitere zersplitterte. Eine Zugbegleiterin bemerkte den Vorfall kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Connewitz. Personen wurden nicht verletzt. Der Wagen war zum Zeitpunkt der Tat unbesetzt. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.

joka