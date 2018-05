Leipzig

Die Polizei Leipzig sucht nach zwei Unbekannten, die am Freitagmorgen in einem Fotostudio in Plagwitz einen Mann angegriffen haben. Die beiden Täter kamen nach Angaben der Beamten gegen zehn Uhr in das Geschäft in der Erich-Zeigner-Allee und schlugen wahrscheinlich mit einem Schlagstock auf ihr Opfer ein. Der 52-Jährige wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Er und durch seine Hilferufe herbeigeeilte Zeugen beschreiben einen der geflüchteten Angreifer als zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, schlank und männlich. Zudem habe er dunkle, langärmeliger Kleidung und einen dunklen Motorradhelm getragen. Der andere Täter sei zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß, männlich und schlank gewesen. Er habe einen dunklen Kapuzenpullover und einen Schlaggegenstand getragen.

Wer Hinweise zum Sachverhalt oder den Angreifern geben kann, wird gebeten, sich auf dem Polizeirevier Südwest, Ratzelstraße 222, 04207 Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 94 600 zu melden.

anzi