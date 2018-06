Leipzig

In Leipzig haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag einen Unfall verursacht und sind anschließend geflohen. Laut Polizei wurde sie um 0.14 Uhr über den Unfall informiert. Der Hinweisgeber hatte in der Kissinger Straße einen lauten Knall gehört und schließlich zwei Personen beobachtet, die Richtung Ratzelstraße davonliefen. Vor Ort stellten die Beamten ein Auto sicher.

Die Frontscheibe und die Beifahrerseite waren beschädigt und die Airbags waren ausgelöst worden. In der Nähe wies auch ein Zaun Schäden auf, an dem ein Außenspiegel und Teile der Abdeckung lagen. Eine Überprüfung ergab, dass das Kennzeichen des Wagens am 4. Juni gestohlen worden war und das Auto eigentlich stillgelegt ist.

An und in dem Fahrzeug konnten zudem Spuren gesichert werden. Ein Spürhund führte die Polizisten zur bis zum Ratzelbogen, wo sich die Fährte allerdings verlor. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Verkehrspolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich in der Schongauerstraße 13 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 25 52 85 1 oder 25 52 91 0 zu melden.

ThTh