Leipzig

In gleich drei verschiedenen Filialen eines Geldinstituts in Leipzig haben Unbekannte am Dienstag Geldautomaten manipuliert. Laut Polizei konnte das Geld nach erfolgter Abhebung nicht ausgegeben werden. Die Täter hatten dafür eine Verblendung am Geldausgabefach angebracht, in dem die Scheine stecken blieben.

In der Karl-Liebknecht-Straße erhielt ein Kunde am Mittwoch gegen Mitternacht kein Geld. Als er den Geldschacht untersuchte, stellte er die zusätzliche Verblendung fest. Beim Entfernen fand er seine angeforderten 500 Euro. Am frühen Dienstagabend wurden einem Kunden in der Dresdner Straße nur 60 Euro statt der angeforderten 90 Euro ausgegeben. Er entdeckte die gleiche Manipulation.

Ein Fall blieb unbemerkt

Ein dritter Fall wurde erst durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes festgestellt. Hinter der Vorrichtung in einer Filiale am Torgauer Platz wurde ein 50-Euro-Schein entdeckt. Offenbar hatte der Vorgang hier nicht geklappt, die Täter konnten das Geld noch nicht an sich nehmen. Bei den betroffenen Orten handelt es sich vermutlich um Filialen der Sparkasse. Wie viele Kunden insgesamt betroffen sind, ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet um Aufmerksamkeit bei unvollständigen Auszahlungen.

Schon in der vergangenen Woche waren ähnliche Fälle in Anger-Crottendorf und der Hainstraße bekannt geworden.

Von Ebu