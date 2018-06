Leipzig

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Leipzig-Schönefeld Kupferkabel von einem Firmengelände gestohlen. Laut Polizei haben sich die Diebe zwischen 18 Uhr am Montag und sechs Uhr am Dienstag Zutritt zum Betriebshof verschafft.

Aus verschiedenen Containern entwendeten sie Kupferkabel und eine Fasspumpe. Außerdem brachen die Täter drei Trafostationen auf, entfernten mehrere Bauteile und schnitten Stromkabel heraus. Für den Abtransport des Diebesguts nutzten die Unbekannten einen Anhänger, der auf dem Hof stand.

Bei der Begutachtung des Schadens fanden Mitarbeiter auf dem Betriebshof noch mehrere aufgehäufte Kabelreste, die die Täter vermutlich zum Abtransport bereitgelegt hatten. Insgesamt wird der Schaden auf mehr als 9000 Euro geschätzt.

thiko