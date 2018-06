Leipzig

Inmitten des Leipziger Stadtfest ist am Sonntagabend ein 26-Jähriger bedroht worden. Nach Polizeiangaben hob der Mann gegen 17.10 Uhr an einem Automaten Geld ab und ging über den Neumarkt in das Gewandgässchen. Dort wurde er von drei Männern gestoppt. Sie bedrohten ihn mit einem Messer und verlangten sein Geld, das er hergab.

Der 26-Jährige beschrieb den Haupttäter als männlich, etwa 1,85 Meter groß, 25 bis 35 Jahre alt. Er habe ein hellgraues T-Shirt von New Balance, eine schwarze Baseballkappe, kurze Hosen und eine Gürteltasche getragen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 zu melden.

ThTh