Unbekannte schießen auf Baggerfenster in Leipzig-Lindenau

Leipzig. Unbekannte haben am Donnerstagmorgen auf eine Baggerscheibe in Leipzig-Lindenau geschossen. Das Fenster zersplitterte, verletzt wurde laut Polizei niemand. In dem Bagger, der auf einem Gelände an der Ecke Aurelienstraße und Helmholtzstraße stand, saß zu dem Zeitpunkt gegen 8.30 Uhr ein Fahrer, er blieb unverletzt. Die herbeigerufene Polizei konnte in der Umgebung des Fahrzeugs allerdings kein Geschoss feststellen. Falls jemand auf den Bagger geschossen haben sollte, dann nur mit einem Stein oder einem Gegenstand von der Baustelle, so die Schlussfolgerung der Polizei. Sie ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

luc