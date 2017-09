Unbekannte schlagen 34-Jährigen mit St. Pauli-Pullover in Leipzig bewusstlos

Leipzig. Die Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung vor knapp zwei Wochen in der Leipziger Innenstadt. Damals hatten Unbekannte zwischen 2.45 und 3 Uhr einen Mann bewusstlos geschlagen. Der 34-Jährige saß am 3. September zwischen parkenden Fahrzeugen in der Schillerstraße, bekleidet war er mit einem St. Pauli-Pullover. Unbekannte schlugen und traten ohne erkennbaren Grund auf den Mann ein, bis er das Bewusstsein verloren hatte. Er erlitt erhebliche Verletzungen im Gesicht und musste operiert werden.

Die Polizei sucht nun eine Frau und zwei Männer, die damals Erste Hilfe geleistet hatten oder Menschen, die und Aussagen zur Tat bzw. dem Täter oder den Tätern machen können. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Leipzig-Zentrum, Dimitroffstraße 1, Telefon 0341/96 63 42 99.

luc