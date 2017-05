Leipzig. Dreister Überfall im Leipziger Johannapark: Zwei Unbekannte haben einer 80-jährigen Radfahrerin die Handtasche aus dem Lenkerkorb gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass sich der Überfall am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr ereignete. Ein Täter griff das Fahrrad von hinten am Gepäckträger und brachte es so zum Stehen. Die 80-Jährige geriet so aus dem Gleichgewicht, konnte sich aber noch abfangen und blieb unverletzt.

Ein zweiter Täter sprang aus einem Busch und entwendete die Handtasche, die die Seniorin gesichert im Korb an ihrem Lenker transportierte. Anschließend verschwanden beide Personen in unbekannte Richtung. In der Tasche befand sich eine mittlere zweistellige Summe Bargeld, persönliche Gegenstände und ein Smartphone.

Zu einem der Täter konnte die Seniorin Angaben machen: Der Mann ist etwa 20 Jahre alt, hat eine dunkle Hautfarbe. Er trug eine braune Mütze. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leipzig-Zentrum in der Ritterstraße 19-21 oder telefonisch unter (0341) 71 05 0 zu melden.

