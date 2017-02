Leipzig. Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Firmenwagen des Leiters eines Kinderheimes in Engelsdorf gestohlen. Der Siebensitzer sei ein schwarzer Mercedes Viano V6 mit getönten Scheiben, Automatikschaltung und mit Ledersitzen ausgestattet. Das rote Logo des Kinderheimes in einem Format von etwa 30x30 cm sei auf den Wagen aufgedruckt. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls.

