Unbekannte stehlen Geldbeutel und besprühen Opfer mit Pfefferspray

Leipzig. Diebe haben am Montagmittag aus einem Transporter in Altlindenau einen Geldbeutel gestohlen und dem Besitzer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Wie die Polizei mitteilte, machten sich die zwei Täter um kurz nach 13 Uhr an einem Wagen an der Ecke Henricistraße und Kuhturmstraße zu schaffen. Als der Besitzer sie bemerkte, fragte er die Diebe, was sie dort treiben. Die Unbekannten flüchteten daraufhin, einer der beiden sprühte dem 29-Jährigen zuvor allerdings noch Pfefferspray ins Gesicht.

Kurz darauf bemerkte der Besitzer, der durch die Reizgas-Attacke stark geschwollene und gerötete Augen hatte, dass die Diebe seinen Geldbeutel samt Führerschein und Personalausweis entwendet hatten. An der Fahrertür des Transporters waren zudem Einbruchsspuren sichtbar. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.

luc