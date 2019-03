Leipzig

Unbekannte haben in Leipzig-Lindenau am Dienstag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr mehrere Kisten mit druckfrischen Büchern gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 42-jähriger Autor die zweite Auflage seines Buches mit einem Transporter aus einer Druckerei abgeholt und wollte sie in seiner Wohnung zwischenlagern.

Aus diesem Grund trug er jede Kiste mehrere Etagen zu seiner Wohnung hinauf und zählte sie dabei. Dabei bemerkte er, dass einige fehlten. Um einen Irrtum seinerseits auszuschließen, überprüfte er die Anzahl der Kisten. Er stellte fest, dass zehn Kartons mit jeweils elf Büchern, die inhaltlichen Bezug zur Entwicklung der Leipziger Innenstadt haben, fehlten. Er erstattete Anzeige wegen Diebstahls und schätzte den entstandenen Schaden auf circa 2500 Euro.

Von fbu