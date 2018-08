Leipzig

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Leipzig-Schleußig versucht ein Auto zu stehlen, während der Besitzer noch drin saß. Nach Angaben der Polizei schlief der 37-jährige Mann wegen eines Umzugs in dem Kleinbus, den er in der Holbeinstraße geparkt hatte.

Gegen zwei Uhr wurde er durch Geräusche geweckt. Offensichtlich versuchten zwei Unbekannte das Fahrzeug aufzubrechen. Der Autobesitzer rief sofort die Polizei.

Die beiden Diebe bekamen davon scheinbar nichts mit und versuchten vorerst weiter, das Auto zu öffnen. Kurze Zeit später ließen sie dann doch ohne Erfolg von ihrem Plan ab und flohen.

Laut der Beschreibung des 37-Jährigen war einer der beiden ein schlanker Mann, der ungefähr 1,80 Meter groß ist. Er hat eine Glatze. Zum Zeitpunkt des Diebstahlversuchs trug er einen schwarz-grau gestreiften Pullover und eine Brille mit dünnem Rahmen.

Sein Komplize war etwas kleiner und hatte eine „normale Figur“. Er hat kurze helle Haare und trug einen dunklen Pullover. Obwohl die Polizei kurz nach dem Tatversuch eintraf und den Bereich absuchte, konnte sie keinen der beiden finden.

thiko