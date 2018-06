Leipzig

Unbekannte haben auf das Gotteshaus in der Selneckerstraße in Connewitz einen Buttersäure-Anschlag verübt. Laut Polizei benetzten die Täter den Eingangsbereich der Paul-Gerhardt-Kirche mit der übel riechenden Flüssigkeit. Der Schaden wurde am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr bemerkt.

Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert. Letzte konnte später feststellen, dass es sich wahrscheinlich um Buttersäure handelte. Sie wurde vor Ort neutralisiert. Laut Polizei wurden zudem Spuren gesichert. Verletzt wurde niemand.

Die Täter müssen die Flüssigkeit irgendwann zwischen Mitternacht und 9.15 Uhr an der Kirche verteilt haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 oder unter der Telefonnummer (0341) 30 30 10 0 zu melden.

luc