Leipzig. Unbekannte haben an einem Luxuswagen erheblichen Schaden verursacht. Laut Polizei war der Wagen in der Nacht zu Mittwoch in der Davidstraße im Zentrum-West abgestellt. Gegen 3 Uhr schlugen die Täter erst ein Loch in die Seitenscheibe und warfen dann Pyrotechnik in das Fahrzeuginnere. Durch die Wucht der Explosion wurde der Bentley – ein Firmenwagen, der von einer Privatperson genutzt wurde – erheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 100.000 Euro.

Erste Ermittlungen ergaben, dass nach der Explosion drei Personen in Richtung Clara-Zetkin-Park weggerannt waren.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo, Dimitroffstraße 1 oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 zu melden.

luc