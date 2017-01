Leipzig. Nach Angaben der Polizei haben sich unbekannte Täter am späten Montagabend Zutritt zu mehreren Wohnungen in Altlindenau verschafft. Gegen 22.40 Uhr warfen die Täter die Fensterscheibe der Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf der Lützner Straße ein und stieg von dort aus in die Wohnung. Der Hund der schlafenden Bewohner wurde jedoch auf die Eindringlinge aufmerksam und konnte diese in die Flucht jagen.

Vom Lärm geweckt riefen die Mieter die Polizei. Zur gleich Zeit wurde den Beamten ein weiterer, beinahe identischer Fall aus der Henriettenstraße gemeldet. Auch dort haben Unbekannte das Fenster einer Erdgeschosswohnung eingeschlagen, waren jedoch nicht in das Gebäude eingedrungen.

Die Täter machten zwar keine Beute, richteten aber dennoch großen Schaden an. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.

nqq