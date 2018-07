Leipzig

Nächtlicher Polizeieinsatz in der Leipziger Südvorstadt: Unbekannte haben in der Scharnhorststraße die Scheiben eines Mehrfamilienhauses mit Steinen beworfen. Die Beamten seien gegen 2.40 Uhr alarmiert worden, weil die Täter auf Fenster in der ersten Etage zielten, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Auch die Fassade sei bei dem Vorfall beschädigt worden.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Bei dem Gebäude handelt es sich den Angaben zufolge um einen Neubau. Zu den Hintergründen der Tat äußerten sich die Beamten vorerst nicht.

Von jhz