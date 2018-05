Leipzig

Es ist 3 Uhr in der Nacht zu Montag, als mehrere Täter einen Gullydeckel in die Eingangstür einer Tankstelle in Mockau-Nord werfen. Durch die beschädigte Tür dringen sie in die Tankstelle ein. Dort bedienen sie sich an den Tabakwaren im Verkaufsraum. Schließlich flüchten sie über die Mockauer Straße in Richtung Innenstadt. Der Sachschaden: rund 5.000 Euro.

Nur eine halbe Stunde später in Paunsdorf: Zwei Männer erscheinen mit ihren Fahrrädern vor einer Tankstelle in der Permoserstraße. Das Vorgehen ähnelt dem nur eine halbe Stunde zuvor in Mockau. Diesmal dient der Standfuß eines Verkehrsschildes als Einbruchshilfe. Die Täter werfen ihn in ein Fenster. Auch in diesem Fall verschwinden Tabakwaren aus der Tankstelle. Wert des Diebsgutes: rund 3000 Euro.

Außerdem deponieren die Unbekannten einen Gullydeckel vor einem Münzsauger, den sie kurz zuvor aufgebrochen haben. Der Gesamtschaden beträgt ebenfalls rund 5000 Euro.

In beiden Fällen können die Täter unerkannt entkommen. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei an sich genommen. Und prüft auch, ob beide Fälle in Zusammenhang stehen.

Von luc