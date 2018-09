Leipzig

Unbekannte haben versucht, in das Partei und-Bürgerbüro der Linken in der Stuttgarter Allee in Grünau einzubrechen. Laut Polizei waren an einer Tür deutliche Hebelspuren zu erkennen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen, „wobei die Tat nicht politisch motiviert erscheint“, wie es heißt.

Die Täter hatten irgendwann zwischen Freitag 16 Uhr und Montag 14 Uhr versucht, in die Räume der Linken einzudringen. Eine Mitarbeiterin hatte die Einbruchsspuren bemerkt.

Von luc