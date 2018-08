Leipzig

Am Montag gegen elf Uhr hat ein Unbekannter Fahrerflucht begangen, nachdem er im Leipziger Zentrum mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen war. Laut Polizei wollte der 23-jährige Radfahrer von der Telemannstraße nach links in die Schwägerichenstraße abbiegen und zeigte das zuvor ordnungsgemäß durch Handzeichen an. Das Auto hinter ihm gab jedoch Gas und fuhr gegen das Hinterrad des 23-Jährigen.

Bei dem folgenden Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht. Der unbekannte Autofahrer entfernte nach dem Zusammenstoß vom Unfallort. Das Unfallopfer und mehrere Zeugen sagten aus, dass es sich bei dem Auto um einen dunklen Skoda Yeti handelte.

Hinweise zum Unfall oder dem Tatwagen nimmt die Polizei in der Ritterstraße 19-21 oder telefonisch unter (0341) 96 63 42 24 entgegen.

thiko