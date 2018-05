Leipzig

Eine Frau ist in der Nacht zu Mittwoch auf dem Weg in die Leipziger Innenstadt von einem Unbekannten verfolgt und bedrängt worden. Nach Polizeiinformationen sprach der betrunkene Täter sie gegen 2.30 Uhr in der Lutherstraße an und machte ihr Avancen. Die 31-Jährige lehnte ab und versuchte, sich in einem Hinterhof zu verstecken. Der Unbekannte verfolgte sie, bedrängte sie weiter und hielt sie fest. Daraufhin wollte sich die Frau mit ihrem Pfefferspray wehren.

Es kam zu einem Gerangel, wobei das Opfer von dem Spray getroffen und verletzt wurde. Dann konnte sie auch in Richtung des Angreifers sprühen, woraufhin er verschwand. Die 31-Jährige informierte die Polizei und beschrieb den Täter als circa 16 Jahre alt und dunkelhäutig. Er habe ein weißes T-Shirt und eine helle Jogginghose getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Revier in der Ritterstraße 19-21 04109 Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 96 63 42 24 zu melden.

ThTh