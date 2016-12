Leipzig. Ein Unbekannter soll in einer S-Bahn nach Leipzig vier Frauen mit einem Springmesser bedroht haben. Wie die Bundespolizei Magdeburg erklärte, ereignete sich die Tat am Samstag kurz nach Mitternacht in einem Zug von Dessau nach Leipzig. „Die Befragung der sofort eingesetzten Bundespolizisten von mehreren Reisenden ergab, dass der Mann den Zug vermutlich in Jeßnitz verlassen hatte. Zuvor bedrohte er drei Frauen mit einem Springmesser, indem er es öffnete und es vor ihren Köpfen hin und her bewegte. Bei einer weiteren Frau drohte der bisher unbekannte Täter ebenfalls mit dem geöffneten Messer und stach damit in eine Lehne neben ihren Sitz“, heißt es im Bericht der Beamten. Es blieb bei der Drohung, verletzt wurde niemand.

Die ermittelnde Bundespolizei wertet Videoaufnahmen aus und bittet parallel um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des Täters. Die vier Frauen sowie ein weiterer Zeuge beschrieben den Unbekannten den Angaben zufolge als 25 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß. Der Mann habe eine dunkle Hautfarbe und sei zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Mütze sowie weißer Jacke mit schwarzem Emblem bekleidet gewesen. Die Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 565490), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen, heißt es.

Von mpu