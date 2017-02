Leipzig. Ein Unbekannter hat in Anger-Crottendorf den Lack von 18 Fahrzeugen beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte der Täter in der Nacht zum Sonntag die in der Jöcherstraße parkenden Autos an der Seite und an den Motorhauben. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt.

chg