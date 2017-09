Unbekannter besprüht 17-Jährigen in Leipziger Straßenbahn mit Pfefferspray

Leipzig. Die Polizei sucht per Öffentlichkeitsfandung nach einem Mann, der am 3. Februar 2017 einem 17-Jährigem in einer Straßenbahn Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hatte. Laut den Beamten war der Attacke in der Linie 15 damals offenbar ein Streit über das Rauchen in der Straßenbahn vorausgegangen. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.50 Uhr auf Höhe der Grünauer Allee.

Der Mann ist rund 1,70 bis 1,80 Meter groß, hat eine muskulöse Gestalt, blonde kurze Haare und einen gepflegten Bart. Zudem trug er eine helle Bekleidung und sprach Deutsch mit sächsischem Dialekt.

Die Polizei fragt: Wer erkennt den Täter anhand der Beschreibung und kann ihn identifizieren? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Südwest, Ratzelstraße 222 in 04207 Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 94 60-0 zu melden.

