Unbekannter bestiehlt Fernbusfahrer an der Haltestelle Goethestraße

Leipzig. Im Leipziger Zentrum ist ein Busfahrer am Sonntag gegen 21.40 Uhr bestohlen worden. Der Fahrer eines Flixbusses ließ an der Haltestelle in der Goethestraße alle Fahrgäste aussteigen und öffnete anschließend den Gepäckraum, so die Polizei. Dann stellte der 47-Jährige fest, dass seine Reisetasche sowie seine Umhängetasche gestohlen worden waren. In seinem Gepäck befanden sich Gegenstände wie ein mobiles Navigationsgerät und Kleidung im Gesamtwert von rund 450 Euro.

Der Bestohlene alarmierte die Polizei. Während die Beamten den Diebstahl aufnahmen, wurden beide Taschen in der nahen Passage am Brühl gefunden. Sie wurden durchsucht, nach ersten Erkenntnissen fehlte aber nichts.

dei