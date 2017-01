Leipzig. Ein unbekannter Täter ist am späten Donnerstagabend in ein Gebäude der Galerie für Zeitgenössische Kunst in der Karl-Tauchnitz-Straße eingebrochen. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkten den Einbruch und riefen die Polizei. Nach deren Angaben warf der Täter einen Gullydeckel in ein Doppelfenster, um sich Zugang zu verschaffen. Zwar ging das Glas nicht zu Bruch, das Fenster sprang dabei aber auf.

Da der Einbrecher bei seinem Vorhaben gestört wurde, konnte er nur einen Laptop erbeuten, der in der Nähe des Fensters auf einem Tisch lag, und damit flüchten. Der Stehlschaden liegt bei etwa 1000 Euro, der Sachschaden wird mit ungefähr 2500 Euro beziffert. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

koku