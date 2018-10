Leipzig

Dumm gelaufen und zugleich ein glücklicher Zufall: Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilt, waren am Samstagabend Beamte in der Wurzner Straße unterwegs und wollten dort gegen 21.30 Uhr einen Fahrradfahrer kontrollieren. Der Zweiradler ignorierte jedoch die Anhaltezeichen der Beamten, trat stattdessen in die Pedale und versuchte zu flüchten.

In Höhe Annenstraße stellte sich das Einsatzfahrzeug schließlich vor den Radfahrer. Der hielt trotz dessen nicht an, sondern fuhr absichtlich mit dem Rad gegen das Auto und verursachte so einen Schaden in Höhe von 2000 Euro am Fahrzeug. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das Rad gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Ermittlungen dauern noch an.

Von LVZ