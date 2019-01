Leipzig

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der sich gegenüber einer 88-Jährigen als Polizist ausgab und mit dieser Masche Bargeld aus ihrer Wohnung stahl. Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat am Montag, den 29. Januar 2018 gegen 13 Uhr in der Dornbergerstraße in Leipzig-Volkmarsdorf. Als das Opfer vom Einkaufen nach Hause kam, wurde es an der Haustür von einem Unbekannten aufgehalten. Dieser behauptete, von der Polizei zu sein. Bei der Frau sei eingebrochen worden, die Spurensicherung sei schon auf dem Weg und er müsse schon einmal in ihre Wohnung.

Daraufhin ließ er sich von ihr genau ihre Geldverstecke beschreiben. Laut Polizei ging der Mann zu jedem dieser Orte, stahl unauffällig das Geld und zeigte daraufhin seinem Opfer das leere Versteck. Er erbeutete so einen niedrigen vierstelligen Betrag und verschwand wieder aus der Wohnung.

Er wird beschrieben als etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Laut Opfer war er sehr gepflegt, hatte einen schwarzen Dreitagebart und eine längliche Gesichtsform. Er sprach akzentfrei Deutsch und hatte einen dunklen Teint. Der Täter trug eine schwarze Strickmütze, einen schwarzen Parka, schwarze Jeans und dunkle Lederschuhe.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstr. 1 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von soa