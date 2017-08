Unbekannter greift 22-Jähriger am Bayerischen Bahnhof unter den Rock

Leipzig. Ein unbekannter Mann hat am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr eine 22-Jährige sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei war die junge Frau in der Straße des 18. Oktober in Richtung Bayerischer Bahnhof unterwegs. Der Mann kam von hinten und griff ihr unter den Rock. Er versuchte, ihren Slip herunterzuziehen, scheiterte aber. Der Mann flüchtete. Die 22-Jährige versuchte, ihm zu folgen, doch das misslang.

Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen arabischen Mann Mitte 20. Er ist groß und dick, hat braune Augen und schwarzes Haar. Er trug ein schwarzes T-Shirt und ein schwarzes Basecap. Er hatte außerdem ein dunkelblaues Citybike dabei.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Leipziger Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

pad