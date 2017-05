Leipzig. In Lindenau haben Unbekannte am Dienstagnachmittag einen Eimer mit Farbe im Eingangsbereich eines Gerichtsgebäudes ausgekippt. Laut Polizei erweckten die Männer um 16.17 Uhr die Aufmerksamkeit der Mitarbeiterin einer Reinigungsfirma, da sie sich in „sonderbarer Weise“ am Toreingang zum Gebäude des 5. Strafsenats des Bundesgerichtshofs in der Karl-Heine-Straße warteten. Sie beobachtete, wie einer der Männer sich immer wieder umschaute und dabei Farbe aus einem Eimer auf das Eingangspflaster schüttete. Als er die Frau bemerkte, drehte er sich um und ging mit den beiden anderen Männern in Richtung Felsenkeller davon.

Das wenige später einsetzten Unwetter wusch den roten Farbfleck mit einer Fläche von drei mal vier Meter weg. Sachbeschädigung entstand deshalb nicht.

Der Polizei beschrieb die 59-jährige Zeugin den Mann, der die Farbe ausschüttete, als rund 1,75 Meter groß, ohne Haare und mit einer schlanken Gestalt. Er hatte ein scheinbares Alter von 25 Jahren, eine normale Brille mit schwarzem Gestell und war mit einem armeegrünen T-Shirt und einer Hose vermutlich in der gleichen Farbe bekleidet. Eine der Begleitpersonen beschrieb sie ebenfalls mit Brille mit einem dunklen Gestell und ohne Haare.

luc